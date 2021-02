Kasia Smutniak | spunta il retroscena da brividi sulla morte di Taricone | “Io ero accanto a lui…”

Leggi su altranotizia

(Di giovedì 4 febbraio 2021), ildascomparsa di Pietro: “Io eroa lui, vorrei morire così…”, ecco le sue parole nel dettaglio., ildi: “Io eroè una splendida e bravissima attrice di origini polacche ma naturalizzata italiana. La sua carriera non ha certo bisogno di presentazione e tutti sanno che ha preso parte a tantissimi film di grande successo, dalle imperdibili commedie come ‘Moglie e Marito’ e ‘Benvenuto Presidente’, ai ruoli drammatici in ‘Perfetti Sconosciuti’, ‘Loro’, ‘Allacciate le ...