Juventus-Roma, Spinazzola: “All’andata gettammo via la partita, avevamo i tre punti in pugno” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Leonardo Spinazzola si proietta alla sfida di campionato contro la Juventus.Il laterale della Roma ha parlato della prima parte di stagione vissuta dai giallorossi e commentato la gara d'andata contro i bianconeri quando il match si concluse sul 2-2. Le parole dell'ex Atalanta nel corso dell'intervista concessa ai canali ufficiali del club Romanista."Alla prima partita abbiamo già mostrato le nostre potenzialità. Il Verona può cambiare anche tutti gli uomini, ma a prescindere da chi viene schierato è sempre in grado di giocare con un sistema preciso. Ti fanno giocare male e le partite con loro sono come quelle contro l’Atalanta: diverse da tutte le altre. Nonostante tutto, quella fu una sfida nella quale potevamo segnare due o tre gol, a prescindere dalla mia traversa. Andata contro la ... Leggi su mediagol (Di venerdì 5 febbraio 2021) Leonardosi proietta alla sfida di campionato contro la.Il laterale dellaha parlato della prima parte di stagione vissuta dai giallorossi e commentato la gara d'andata contro i bianconeri quando il match si concluse sul 2-2. Le parole dell'ex Atalanta nel corso dell'intervista concessa ai canali ufficiali del clubnista."Alla primaabbiamo già mostrato le nostre potenzialità. Il Verona può cambiare anche tutti gli uomini, ma a prescindere da chi viene schierato è sempre in grado di giocare con un sistema preciso. Ti fanno giocare male e le partite con loro sono come quelle contro l’Atalanta: diverse da tutte le altre. Nonostante tutto, quella fu una sfida nella quale potevamo segnare due o tre gol, a prescindere dalla mia traversa. Andata contro la ...

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Roma Juve - Roma: da Pjanic a Dzeko, Pellegrini e Zaniolo, è un big match anche sul mercato

Commenta per primo Si fa presto a dire che Juventus - Roma è il match di cartello della 22esima giornata di Serie A, ma la sfida che andrà in scena allo Stadium a partire dalle 18.00 di sabato pomeriggio racchiude al suo interno tantissime ...

Manfredonia: Dzeko - Fonseca, si sta esagerando

Lionello Manfredonia , ex di Juventus e Roma, ha parlato a Sky Sport del match clou della 21esima giornata di Serie A che sabato alle 18.00 vedrà sfidarsi proprio l'undici di Andrea Pirlo con quello di Paulo Fonseca. Sono due ...

Juventus-Roma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal.com Juve-Roma, Sabatini: "Ecco chi vincerà..."

Il giornalista Mediaset Sandro Sabatini ha parlato anche di Roma-Juve a Radio Radio: “Sono sicuro che Pinto non abbia contattato Allegri, lo stesso albergo è stata una coincidenza.

Juve, il piano di rientro per Dybala. in campo col Napoli

Come riporta Tmw, Paulo Dybala ha un piano preciso per il suo rientro, stilato a tavolino con lo staff medico della Juve per far tornare la Joya al top ...

