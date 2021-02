Juventus-Roma, Pirlo in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming (Di giovedì 4 febbraio 2021) La Juventus di Andrea Pirlo ospita la Roma di Paulo Fonseca nel big match valevole per la ventunesima giornata di campionato in programma sabato 6 febbraio gennaio alle ore 18 nel palcoscenico dell’Allianz Stadium. I bianconeri si presentano alla sfida in ottima forma dopo essere reduci da cinque vittorie consecutive tra Supercoppa Italiana, campionato e Coppa Italia. Pirlo alla vigilia della gara, parlerà in conferenza stampa venerdì 5 febbraio alle ore 14:30 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 4 febbraio 2021) Ladi Andreaospita ladi Paulo Fonseca nel big match valevole per la ventunesima giornata di campionato in programma sabato 6 febbraio gennaio alle ore 18 nel palcoscenico dell’Allianz Stadium. I bianconeri si presentano alla sfida in ottima forma dopo essere reduci da cinque vittorie consecutive tra Supercoppa Italiana, campionato e Coppa Italia.alla vigilia della gara, parlerà invenerdì 5 febbraio alle ore 14:30 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Roma Manfredonia: Dzeko - Fonseca, si sta esagerando

Lionello Manfredonia , ex di Juventus e Roma, ha parlato a Sky Sport del match clou della 21esima giornata di Serie A che sabato alle 18.00 vedrà sfidarsi proprio l'undici di Andrea Pirlo con quello di Paulo Fonseca. Sono due ...

Roma, Fonseca deve sostituire Pellegrini: ecco l'idea del tecnico

Paulo Fonseca deve sostituire Lorenzo Pellegrini, squalificato per la gara contro la Juventus: ecco la mossa del tecnico portoghese

Juventus-Roma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal.com Serie A 2020/21: dove vedere le partite della 21^ giornata in tv

Dove vedere la 21^ giornata di Serie A? La copertura tv delle partite trasmesse da Sky e DAZN per il prossimo turno di campionato I club di Serie A sono pronti per tornare in campo, dopo le semifinali ...

GALLERY - La Roma punta la Juventus e si rivede El Shaarawy

La squadra di Fonseca ha lavorato oggi a Trigoria e per la prima volta dal suo ritorno il Faraone è rientrato parzialmente in gruppo. Testa alla sfida di Torino ...

