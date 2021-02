**Governo: Zingaretti per maggioranza ampia e europeista, 'Pd darà suo contributo'** (2) (Di giovedì 4 febbraio 2021) (Adnkronos) - "La personalità di Draghi -ha detto Zingaretti in Direzione- è di assoluta forza e grande valore. Può essere la soluzione per portare l'Italia fuori dalla situazione caotica e dal rischio di paralisi determinato dalla crisi. Credo il Pd debba contribuire al successo di questo tentativo e offrire i propri contenuti e il proprio contributo". Intanto per una maggioranza solida. E qui la sollecitazione anche oggi ai 5 Stelle. "Ieri abbiamo promosso una riunione delle forze politiche che avevano confermato la fiducia, un incontro utile e anche se con differenti opinioni ha visto prevalere uno spirito unitario e la volontà di salvaguardare un patrimonio di tutti e credo sia un fatto utile all'Italia. E' fondamentale mantenere un clima di lealtà tra forze che hanno votato l'ultima fiducia al presidente Conte e a Conte stesso". ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) (Adnkronos) - "La personalità di Draghi -ha dettoin Direzione- è di assoluta forza e grande valore. Può essere la soluzione per portare l'Italia fuori dalla situazione caotica e dal rischio di paralisi determinato dalla crisi. Credo il Pd debba contribuire al successo di questo tentativo e offrire i propri contenuti e il proprio". Intanto per unasolida. E qui la sollecitazione anche oggi ai 5 Stelle. "Ieri abbiamo promosso una riunione delle forze politiche che avevano confermato la fiducia, un incontro utile e anche se con differenti opinioni ha visto prevalere uno spirito unitario e la volontà di salvaguardare un patrimonio di tutti e credo sia un fatto utile all'Italia. E' fondamentale mantenere un clima di lealtà tra forze che hanno votato l'ultima fiducia al presidente Conte e a Conte stesso". ...

fattoquotidiano : Governo, Zingaretti: “Faremo di tutto per preservare unità Pd-M5s-Leu. Vero obiettivo di Renzi era distruggerla” - repubblica : Conte con Zingaretti schiera i 5S per il sì a Draghi. Ma il governo politico può essere un ostacolo - La7tv : #tagada #governoDraghi, la battuta di Alessandro #Sallusti: '#Salvini al governo con Toninelli, Renzi e Zingaretti… - Ambrogi31590686 : @matteosalvinimi Tranquillo è Draghi che non ha in mente quel governo. Non è idiota come Conte Zingaretti Di Maio Fratoianni - TV7Benevento : Governo: Zingaretti, 'Pd al traino? Noi non siamo subalterni a nessuno'... -