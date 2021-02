Governo, Maria Elena Boschi: “Mi auguro che nessuno di loro ci voglia morti” (Di giovedì 4 febbraio 2021) C’è grande curiosità per capire cosa succederà nei prossimi giorni, ovvero se il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi riuscirà a formare il nuovo Governo. Sono partite le consultazioni e dopo questo giro di incontri con tutti i partiti italiani, potrà sicuramente tirare le somme e comprendere se ci siano o meno i margini per andare avanti. Intanto, sono spuntate alcune dichiarazioni molto forti da parte di Maria Elena Boschi, la quale ha commentato alcune parole del Pd. L’esponente del Partito Democratico Andrea Orlando non è andato molto leggero nei confronti del leader di Italia Viva, Matteo Renzi: “Renzi vuole sfasciare il centrosinistra e il Pd”. Per questa ragione, intervenendo alla trasmissione di La7 ‘L’aria che tira’, Maria Elena Boschi ha voluto ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 4 febbraio 2021) C’è grande curiosità per capire cosa succederà nei prossimi giorni, ovvero se il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi riuscirà a formare il nuovo. Sono partite le consultazioni e dopo questo giro di incontri con tutti i partiti italiani, potrà sicuramente tirare le somme e comprendere se ci siano o meno i margini per andare avanti. Intanto, sono spuntate alcune dichiarazioni molto forti da parte di, la quale ha commentato alcune parole del Pd. L’esponente del Partito Democratico Andrea Orlando non è andato molto leggero nei confronti del leader di Italia Viva, Matteo Renzi: “Renzi vuole sfasciare il centrosinistra e il Pd”. Per questa ragione, intervenendo alla trasmissione di La7 ‘L’aria che tira’,ha voluto ...

