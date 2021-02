Giuseppe Ippolito: “Chi non si vaccina non avrà accesso a ristoranti, cinema e stadi” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il direttore scientifico dell’Istituto Spallanzani di Roma, Giuseppe Ippolito, ha parlato dell’importanza del vaccino e delle misure che verranno adottate in futuro: “Non appena il vaccino sarà disponibile per tutti, chi sceglierà di non vaccinarsi sarà bandito da ristoranti, cinema, stadi e aerei. Solo in questo modo potremo contrastare la pandemia da Covid-19. Mi auguro vivamente che gli italiani abbiano capito quanto è importante il vaccino“. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il direttore scientifico dell’Istituto Spallanzani di Roma,, ha parlato dell’importanza del vaccino e delle misure che verranno adottate in futuro: “Non appena il vaccino sarà disponibile per tutti, chi sceglierà di nonrsi sarà bandito dae aerei. Solo in questo modo potremo contrastare la pandemia da Covid-19. Mi auguro vivamente che gli italiani abbiano capito quanto è importante il vaccino“. SportFace.

