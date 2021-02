Giorgia Meloni: “Non capisco la posizione di Salvini. Renzi? Gioca a poker con gli italiani” (Di giovedì 4 febbraio 2021) “Non capisco la posizione di Salvini quando dice Draghi scelga tra Lega e M5S. Perché Pd, Leu e Boldrini vanno bene? Qualcosa mi sfugge, glielo chiederò quando lo sento“. Così Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, in merito alla posizione di Matteo Salvini sul nuovo governo Draghi. “Non metto in discussione la serietà di Mario Draghi, ma metto in dubbio la serietà di chi sta andando al governo con lui – ha detto Meloni a ‘Porta a Porta’ -. Come Matteo Renzi, che oggi tutti dicono che è un genio. Per me non è un genio: è uno che Gioca a poker con la vita degli italiani“. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 4 febbraio 2021) “Nonladiquando dice Draghi scelga tra Lega e M5S. Perché Pd, Leu e Boldrini vanno bene? Qualcosa mi sfugge, glielo chiederò quando lo sento“. Così, leader di Fratelli d’Italia, in merito alladi Matteosul nuovo governo Draghi. “Non metto in discussione la serietà di Mario Draghi, ma metto in dubbio la serietà di chi sta andando al governo con lui – ha dettoa ‘Porta a Porta’ -. Come Matteo, che oggi tutti dicono che è un genio. Per me non è un genio: è uno checon la vita degli“. SportFace.

ScibiliaRosario : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia W GIORGIA MELONI sempre RS W SALVINI RS - MarioSpinazzola : RT @MarcoRizzoPC: Sovranisti di cartone. GOVERNO. MELONI: NON LO VOTO MA TIFO PER #DRAGHI, DUBITO RIUSCIRÀ Cosi' Giorgia Meloni, presidente… - MarianoDePersio : RT @MarcoRizzoPC: Sovranisti di cartone. GOVERNO. MELONI: NON LO VOTO MA TIFO PER #DRAGHI, DUBITO RIUSCIRÀ Cosi' Giorgia Meloni, presidente… - rolandoroccando : RT @LaVeritaWeb: Matteo Salvini: «Siamo realisti». Forza Italia orientata al sostegno. Giorgia Meloni chiede una linea comune, che però non… - soloio0509 : RT @MarcoRizzoPC: Sovranisti di cartone. GOVERNO. MELONI: NON LO VOTO MA TIFO PER #DRAGHI, DUBITO RIUSCIRÀ Cosi' Giorgia Meloni, presidente… -