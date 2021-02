Emma Stone torna a lavorare con Yorgos Lanthimos in «Poor Thing»

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Se c’è una cosa che non ha mai spaventato Emma Stone è la trasformazione in personaggi diversissimi da sé stessa. Dalla tennista Billie Jean King della Battaglia dei sessi alla nuova Crudelia De Mon punk rock che vedremo in Cruella, stavolta, però, la sfida è ancora più grande visto che l’attrice presterà il volto alla prima Frankenstein donna della storia del cinema. Succederà in Poor Thing, il nuovo film di Yorgos Lanthimos, che aveva già lavorato con lei nella Favorita, ispirato a un romanzo del 1992 scritto da Alasdair Gray, vincitore del Whitbread Award. https://twitter.com/lithub/status/1356265008641011720