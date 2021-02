E se Draghi non trova la maggioranza? «Mattarella ha già un piano B»

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb – Partiamo da un presupposto: con ogni probabilità Mariotroverà la sua, presumibilmente ampia, che gli consentirà di formare un governo piuttosto stabile. E tuttavia, nonostante la benedizione di, non è detto che si riescano are tutti gli incastri. Come emerge dai calcoli fatti in proposito,ha bisogno della fiducia di almeno uno tra M5S e Lega. Sono infatti questi due partiti l’ago della bilancia nella formazione del nuovo governo. In altri termini, una coalizione composta da Pd, Leu, Italia viva e Forza Italia (ossia quelli che senz’altro appoggeranno l’ex governatore della Bce), non basterebbe a consegnare ala. La variabile impazzita Certo, stiamo parlando di un’ipotesi remota, ma non ...