Donald Trump dice addio a SAG-AFTRA: "Non avete fatto nulla per me" (Di giovedì 4 febbraio 2021) L'ex presidente americano Donald Trump ha inviato una lettera a Gabrielle Carteris per annunciare il suo addio a SAG-AFTRA. Donald Trump ha deciso di abbandonare il sindacato SAG-AFTRA che aveva minacciato di espellere l'ex presidente degli Stati Uniti dopo il suo coinvolgimento dell'attacco al Campidoglio avvenuto a Washington a gennaio. Il miliardario ha inviato una missiva per annunciare la sua uscita del gruppo di cui aveva fatto parte dal 1989, essendo apparso in numerose produzioni cinematografiche e televisive. Donald Trump ha inviato una lettera a Gabrielle Carteris, presidente di Screen Actors Guild - American Federation of Television and Radio Artists, spiegando all'attrice le motivazioni del suo ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 4 febbraio 2021) L'ex presidente americanoha inviato una lettera a Gabrielle Carteris per annunciare il suoa SAG-ha deciso di abbandonare il sindacato SAG-che aveva minacciato di espellere l'ex presidente degli Stati Uniti dopo il suo coinvolgimento dell'attacco al Campidoglio avvenuto a Washington a gennaio. Il miliardario ha inviato una missiva per annunciare la sua uscita del gruppo di cui avevaparte dal 1989, essendo apparso in numerose produzioni cinematografiche e televisive.ha inviato una lettera a Gabrielle Carteris, presidente di Screen Actors Guild - American Federation of Television and Radio Artists, spiegando all'attrice le motivazioni del suo ...

