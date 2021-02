Domenicali | ' Motori congelati in F1? Per l' interesse di tutti | non solo della Red Bull'

Gazzetta_it : .@F1, #motori congelati, #Domenicali: 'Se si anticipa è interesse di tutti, non solo della @redbullracing'… - mcaratozzolo58 : RT @RaiSport: ?? #Domenicali: 'Gare noiose? Gli ascolti tv sono in crescita' ' C'è voglia di passione, di personaggi, di #piloti che devono… - RaiSport : ?? #Domenicali: 'Gare noiose? Gli ascolti tv sono in crescita' ' C'è voglia di passione, di personaggi, di #piloti c… -

Ultime Notizie dalla rete : Domenicali Motori

La Gazzetta dello Sport

Stefano, che dal 1 gennaio, è subentrato a Chase Carey alla guida di Formula One, non fatica a riconoscerlo. Lui stesso è vittima degli effetti collaterali di Covid - 19: 'Continuo a ...La bicilindrica di Hamamatsu si rivela una compagna fedele sia per le gitesui percorsi misti sia per un utilizzo quotidiano, nel tragitto casa - lavoro. Proprio in ambito urbano si ...La Suzuki SV650 MY2021 ha d'altro canto caratteristiche tali da soddisfare i piloti piu' esperti ed esigenti cosi' come quelli che si avvicinano per la prima volta a una moto di media cilindrata o che ...Due ventenni impegnati in una corsa clandestina sono stati fermati dai carabinieri in pieno giorno. Per loro è scattato il ritiro della patente. Sono stati anche multati per la violazione delle norme ...