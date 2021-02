Cupra Formentor VZ5 - Spunta un teaser della versione a cinque cilindri (Di giovedì 4 febbraio 2021) Ora è ufficiale: la Formentor sarà disponibile in una serie limitata spinta da un motore a cinque cilindri. La Cupra ha diffuso un'immagine teaser di questa versione speciale della Suv, che si chiamerà VZ5 e verrà presentata il 22 febbraio. Per il marchio spagnolo si tratta di una data speciale, nella quale ricorre il terzo anniversario dello scorporo dalla Seat. Il nuovo scarico. La foto ritrae la zona posteriore dell'auto e, come già si era notato in alcune foto spia, le novità riguardano principalmente i quattro terminali di scarico, che non sono accoppiati e allineati come sui modelli attualmente a listino, ma sono sfalsati su due livelli. I dettagli relativi al propulsore e alle altre caratteristiche tecniche della vettura non sono ancora stati ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 4 febbraio 2021) Ora è ufficiale: lasarà disponibile in una serie limitata spinta da un motore a. Laha diffuso un'immaginedi questaspecialeSuv, che si chiamerà VZ5 e verrà presentata il 22 febbraio. Per il marchio spagnolo si tratta di una data speciale, nella quale ricorre il terzo anniversario dello scorporo dalla Seat. Il nuovo scarico. La foto ritrae la zona posteriore dell'auto e, come già si era notato in alcune foto spia, le novità riguardano principalmente i quattro terminali di scarico, che non sono accoppiati e allineati come sui modelli attualmente a listino, ma sono sfalsati su due livelli. I dettagli relativi al propulsore e alle altre caratteristiche tecnichevettura non sono ancora stati ...

infoitscienza : Cupra Formentor, il nuovo spot con Nathalie Emmanuel de 'Il trono di spade' - infoitscienza : Cupra Formentor VZ e-Hybrid: caratteristiche, motore e prezzo della versione plug-in - - infoitscienza : CUPRA Formentor, debutta in Italia la versione Plug-in: sino a 55 Km in elettrico - tecnogazzetta : La nuova campagna di #CUPRA Formentor è ufficialmente on air. Il video dello spot - alvolante3 : Cupra Formentor e-hybrid, il SUV coupé è sempre più elettrico -