Covid | lo studio | “Con vaccino Astrazeneca -67% trasmissione dopo la prima dose”

(Di giovedì 4 febbraio 2021) ROMA – Il vaccino di AstraZeneca e Oxford “riduce del 67% la trasmissione dopo la prima dose”. Ad affermarlo ieri mattina alla Bbc è stato il direttore del gruppo di ricerca di Oxford, Andrew Pollard, che aggiunge: “Adesso sappiamo che il vaccino di Oxford riduce anche la trasmissione e questo aiuterà l’uscita dalla pandemia”. Dunque, i dati preliminari della ricerca condotta dall’Università di Oxford tentano di mappare non soltanto l’efficacia del vaccino britannico in termini di protezione dal contagio del Sars-Cov2, quanto anche in termini di rallentamento della velocità di trasmissione del virus. Lo studio, difatti, non ancora sottoposto a ‘peer-review’ (revisione scientifica paritaria, ndr) è in continua evoluzione. Ogni settimana un gruppo di individui, a quanto si apprende dal New York Times, viene sottoposto a tamponamento e dai dati è stata riscontrata “una riduzione del 67% dei tamponi positivi tra i vaccinati”. Semplificando: se in un individuo infetto, dopo la somministrazione del vaccino Astrazeneca, non risulta più presente il virus, ciò significa che non può essere diffuso. Non impossibile, dunque, bensì improbabile, che dopo un contatto con il Covid-19 un vaccinato con Oxford-Astrazeneca, si faccia ‘portatore’ sano del virus. IL MONDO DELLA SCIENZA CHIEDE CAUTELA