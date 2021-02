Barcellona | Piqué | “L’85% degli arbitri spagnoli favorisce e tifa Real Madrid”

Mediagol : #Barcellona, Piqué al veleno: 'L'85% degli arbitri è di Madrid. CR7? Su Ronaldo dico solo una cosa'… - GoalItalia : 'Barcelonista' dentro e fuori dal campo ???? Con la nazionale spagnola ha vinto tutto ???? La doppia anima di Piqué ??… - CalcioPillole : ?? #NatiOggi Il 2 febbraio 1987, a Barcellona, nasce Gerard #Piqué: talento di casa 'perso' per un attimo alla cort… - One92Tava : @GrappaDoppia @Milestemplaris @nickdibauscia Vuoi essere il Barcellona del catenaccio ? Bene prendi van djik e Godi… - Cicciodicastri : Minithread L'Under 23 è senza dubbio una buona idea. Il Barcellona, ad esempio, fondò la seconda squadra nel 1970.… -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona Piqué

torna a far parlare di sé per dichiarazioni fuori dal campo. In attesa di tornare a giocare (è fuori per un infortunio), il centrale delha criticato la classe arbitrale spagnola. ...'Rispetto totalmente la professionalità degli arbitri. So che cercano di fare il miglior lavoro possibile, ma quando arriva un momento di dubbio...' Il centrale del, Gerard, ha rilasciato un'intervista al canale Post United e allo youtuber DjMaRiiO. Ha parlato anche dei presunti favori arbitrali verso il Real Madrid. 'Un ex arbitro, che non ...