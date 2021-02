Ambra Angiolini presenta il suo libro “InFame” e racconta la sua lotta contro la bulimia: segui la diretta (Di giovedì 4 febbraio 2021) Ambra Angiolini è protagonista della puntata odierna del nostro talk “Programma” con Claudia Rossi e Andrea Conti, in diretta dalle 15.00 sulla pagina Facebook e YouTube de Il Fatto Quotidiano e di FqMagazine. L’attrice presenta il suo libro “InFame” che parla della sua personale battaglia contro la bulimia, un’esperienza che l’ha segnata per sempre e che ha avuto la forza di raccontare in questo libro. “Con la bulimia ci si deforma. Mi dicevano ‘rifattona’, ma in realtà non ero rifatta, ero piena di succhi gastrici impazziti”, ha detto l’attrice spiegando di esser riuscita a uscirne solo “quando ho capito che il mio unico specchio era l’acquetta del water“. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021)è protagonista della puntata odierna del nostro talk “Programma” con Claudia Rossi e Andrea Conti, indalle 15.00 sulla pagina Facebook e YouTube de Il Fatto Quotidiano e di FqMagazine. L’attriceil suo” che parla della sua personale battagliala, un’esperienza che l’ha segnata per sempre e che ha avuto la forza dire in questo. “Con laci si deforma. Mi dicevano ‘rifattona’, ma in realtà non ero rifatta, ero piena di succhi gastrici impazziti”, ha detto l’attrice spiegando di esser riuscita a uscirne solo “quando ho capito che il mio unico specchio era l’acquetta del water“. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Ambra Angiolini ci racconta la fame di vita e quella fisica. In diretta con FQ Magazine - fattoquotidiano : Ambra Angiolini ci racconta la fame di vita e quella fisica. In diretta con FQ Magazine - tutto_travaglio : #Ambra Angiolini ci racconta la fame di vita e quella fisica. In diretta con FQ Magazine - surrevnder : governo tecnico ambra angiolini almeno lei promette e poi mantiene - stibba_stardi : @vaniacavi Mattarella sta a Napolitano come Ambra Angiolini a Boncompagni -

Ultime Notizie dalla rete : Ambra Angiolini Arriva Boris 4. Che fine hanno fatto i vecchi protagonisti e chi ci sarà nella nuova serie

Numerose anche le apparizioni cinematografiche: nel 2017 è l'amante di Ambra Angiolini in 'Terapia di coppia' per amanti e l'anno successivo l'insegnante di dizione Luca, bloccato nelle grinfie della ...

Ambra Angiolini, la confessione che sconvolge: "Momenti di disperazione totale"

Spread the love Ambra Angiolini non si nasconde più e torna a parlare del periodo buio della sua vita. Vuole mandare un messaggio ai giovani Ambra Angiolini è oggi una delle nostre attrici più apprezzate, al cinema ...

Ambra Angiolini: Sono ripartita grazie all’amore AMICA - La rivista moda donna Potenza, “Natale in centro storico” fino a metà febbraio

Luminarie natalizie in piazza Mario Pagano fino alla seconda metà di febbraio. Non si tratta di una trovata per allungare lo spirito festivo: il centro storico ospiterà le riprese del nuovo film di Si ...

Arriva Boris 4. Che fine hanno fatto i vecchi protagonisti e chi ci sarà nella nuova serie

Pronti, partenza, smarmella. È di nuovo tempo di aprire tutto per dare il via alla quarta stagione della “fuori serie italiana”: tra incertezze e conferme, sappiamo che Boris 4 riuscirà infine a veder ...

Numerose anche le apparizioni cinematografiche: nel 2017 è l'amante diin 'Terapia di coppia' per amanti e l'anno successivo l'insegnante di dizione Luca, bloccato nelle grinfie della ...Spread the lovenon si nasconde più e torna a parlare del periodo buio della sua vita. Vuole mandare un messaggio ai giovaniè oggi una delle nostre attrici più apprezzate, al cinema ...Luminarie natalizie in piazza Mario Pagano fino alla seconda metà di febbraio. Non si tratta di una trovata per allungare lo spirito festivo: il centro storico ospiterà le riprese del nuovo film di Si ...Pronti, partenza, smarmella. È di nuovo tempo di aprire tutto per dare il via alla quarta stagione della “fuori serie italiana”: tra incertezze e conferme, sappiamo che Boris 4 riuscirà infine a veder ...