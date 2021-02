WindTre down, problemi con le telefonate: segnalazioni anche in Campania (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – problemi per gli utenti WindTre nel pomeriggio di oggi, mercoledì 3 febbraio. Molti clienti stanno infatti riscontrando difficoltà con il proprio gestore di telefonia mobile. In pratica, stando alle segnalazioni effettuate sul sito downDetector, non è possibile effettuare e ricevere chiamate. Non sembra invece dare problemi la connessione di rete. “Non è possibile chiamare nessuno, cade la linea” o “Impossibile telefonare“, sono alcuni dei commenti postati dai clienti. segnalazioni si stanno avendo soprattutto a Milano e Napoli ma il problema sembrerebbe interessare anche altre città come Bologna, Roma e Torino. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –per gli utentinel pomeriggio di oggi, mercoledì 3 febbraio. Molti clienti stanno infatti riscontrando difficoltà con il proprio gestore di telefonia mobile. In pratica, stando alleeffettuate sul sitoDetector, non è possibile effettuare e ricevere chiamate. Non sembra invece darela connessione di rete. “Non è possibile chiamare nessuno, cade la linea” o “Impossibile telefonare“, sono alcuni dei commenti postati dai clienti.si stanno avendo soprattutto a Milano e Napoli ma il problema sembrerebbe interessarealtre città come Bologna, Roma e Torino. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Corriere : WindTre down, problemi a chiamate Wind in molte città - MarinoBruschini : RT @HDblog: WindTre down, problemi alla linea mobile in corso in tutta Italia - infoitscienza : WindTre down, problemi a chiamate Wind in molte città italiane - infoitscienza : WindTre 'down': anche nel padovano utenti impossibilitati a chiamare - infoitscienza : WindTre e Iliad down, problemi a chiamate e connessione da Roma a Milano e Palermo -