Trova portafoglio con 10mila euro: quello che succede dopo vi sorprenderà (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Un fatto davvero eccezionale che ha colpito non poco la comunità locale. Un portafoglio con dentro 10mila euro. Un portafoglio riTrovato per strada, come se niente fosse, li sul marciapiede in una strada molto frequentata di Avellino, dentro 10mila euro, cosa succederà? quello che è successo è da non crederci se consideriamo tanti fattori. Il momento particolare, la crisi economica, gli stenti, le difficoltà di arrivare a fine mese, e tanti altri fattori che in questo momento potrebbero far tendere il fortunato scopritore dell'oggetto, li sul marciapiede, a tenere tutto per se. Il giovane è un 33enne residente li, nella città irpina. Ha Trovato il portafoglio mentre ...

Avellino, trova portafoglio con 10 mila euro e lo restituisce al proprietario

Un ragazzo di 33 anni ha trovato il portafoglio di un anziano contenente 10 mila euro e subito lo ha restituito. Il giovane lo ha raccolto in una delle strade del centro, e senza esitare è andato ad ...

