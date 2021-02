Tabellone Atp Melbourne 1 2021: c’è Sinner, diversi azzurri al via (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il Tabellone principale del torneo Atp 250 di Melbourne 1 2021, denominato Great Ocean Road Open. L’azzurro Jannik Sinner, quarta testa di serie, usufruirà del bye al primo turno e affronterà all’esordio il vincente del match tra Lu e Vukic. Gianluca Mager sfiderà Jordan Thompson, mentre Stefano Travaglia affronterà Roberto Carballes Baena. Infine derby tra Andreas Seppi e Salvatore Caruso. IL MONTEPREMI DEL TORNEO IL Tabellone COMPLETO Secondo turno Alcaraz b. (1) Goffin 6-3 6-3 Monteiro b. Ebden 6-7(4) 6-4 6-3 (11) Thompson b. Herbert 6-4 3-6 6-3 Vilella b. (5) Basilashvili 7-5 6-3 (3) Hurkacz b. Torpegaard 6-4 6-3 Cuevas b. Haase 7-5 6-3Travaglia b. (10) Querrey 6-7(7) 6-3 6-4 (8) Bublik b. O’Connell 7-6(2) 6-7(6) 6-4 (7) Kecmanovic b. Kwon 6-3 6-4Caruso b. (9) Sandgren 6-4 6-7(2)6-1 (13) Bedene b. ... Leggi su sportface (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ilprincipale del torneo Atp 250 di, denominato Great Ocean Road Open. L’azzurro Jannik, quarta testa di serie, usufruirà del bye al primo turno e affronterà all’esordio il vincente del match tra Lu e Vukic. Gianluca Mager sfiderà Jordan Thompson, mentre Stefano Travaglia affronterà Roberto Carballes Baena. Infine derby tra Andreas Seppi e Salvatore Caruso. IL MONTEPREMI DEL TORNEO ILCOMPLETO Secondo turno Alcaraz b. (1) Goffin 6-3 6-3 Monteiro b. Ebden 6-7(4) 6-4 6-3 (11) Thompson b. Herbert 6-4 3-6 6-3 Vilella b. (5) Basilashvili 7-5 6-3 (3) Hurkacz b. Torpegaard 6-4 6-3 Cuevas b. Haase 7-5 6-3Travaglia b. (10) Querrey 6-7(7) 6-3 6-4 (8) Bublik b. O’Connell 7-6(2) 6-7(6) 6-4 (7) Kecmanovic b. Kwon 6-3 6-4Caruso b. (9) Sandgren 6-4 6-7(2)6-1 (13) Bedene b. ...

