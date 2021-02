Serie C, vittoria per Sudtirol, Pro Patria e Casertana (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Sono terminate le prime tre gare della 22^ giornata di Serie C in programma quest’oggi alle 12.30. Tre gare nel segno del fattore campo nei tre gironi. Nel Girone A la Pro Patria si è imposta per 1-0 contro l’Olbia grazie a un calcio di rigore trasformato da Kolaj a inizio ripresa. vittoria netta invece per il Sudtirol nel Girone B: gli altoatesini calano il poker contro il Matelica e allungano il passo in vetta portandosi sul +4 rispetto a Perugia e Modena. Nel Girone C infine la Casertana batte 1-0 il Potenza scavalcando Palermo e Juve Stabia e agganciando la Turris. Foto: Logo Serie C L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Sono terminate le prime tre gare della 22^ giornata diC in programma quest’oggi alle 12.30. Tre gare nel segno del fattore campo nei tre gironi. Nel Girone A la Prosi è imposta per 1-0 contro l’Olbia grazie a un calcio di rigore trasformato da Kolaj a inizio ripresa.netta invece per ilnel Girone B: gli altoatesini calano il poker contro il Matelica e allungano il passo in vetta portandosi sul +4 rispetto a Perugia e Modena. Nel Girone C infine labatte 1-0 il Potenza scavalcando Palermo e Juve Stabia e agganciando la Turris. Foto: LogoC L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

