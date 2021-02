Rugani è pronto per il Cagliari: Di Francesco si affiderà a lui (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il difensore Daniele Rugani è atterrato ieri notte in Sardegna. Oggi le visite mediche e l’inizio della sua nuova avventura in rossoblù Daniele Rugani è in Sardegna soltanto da poche ore ma non vede l’ora di iniziare un nuovo capitolo della sua carriera con la maglia del Cagliari. È pronto per dare il suo contributo alla lotta per la salvezza per quella squadra che, come riporta un suo post su Instagram, unisce una terra e un popolo. Il difensore ex Juve sosterrà le visite mediche nella giornata di oggi e, una volta concluse, si metterà a disposizione del suo allenatore Eusebio Di Francesco e del suo gruppo. PER TUTTE LE NOTIZIE SUL Cagliari VAI SU CagliariNEWS24 UN COMPITO IMPORTANTE – La difesa del Cagliari è fragile, a tratti per niente attenta, gli ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il difensore Danieleè atterrato ieri notte in Sardegna. Oggi le visite mediche e l’inizio della sua nuova avventura in rossoblù Danieleè in Sardegna soltanto da poche ore ma non vede l’ora di iniziare un nuovo capitolo della sua carriera con la maglia del. Èper dare il suo contributo alla lotta per la salvezza per quella squadra che, come riporta un suo post su Instagram, unisce una terra e un popolo. Il difensore ex Juve sosterrà le visite mediche nella giornata di oggi e, una volta concluse, si metterà a disposizione del suo allenatore Eusebio Die del suo gruppo. PER TUTTE LE NOTIZIE SULVAI SUNEWS24 UN COMPITO IMPORTANTE – La difesa delè fragile, a tratti per niente attenta, gli ...

