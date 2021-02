Roma Capitale compie 150 anni, FdI: merita più poteri e più fondi. Serve una fase costituente (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma Capitale compie 150 anni, FdI: merita più rispetto e autorevolezza internazionale. Più poteri e più fondi. Lo ha ribadito a più riprese, recentemente, Giorgia Meloni in Parlamento. Tornano a chiederlo oggi, nel giorno dell’importante ricorrenza, gli esponenti di Fratelli d’Italia. Tra loro, capogruppo in Campidoglio di Fdi, Andrea De Priamo, rilancia: «Oggi ricorrono i 150 anni dalla proclamazione di Roma come Capitale dello Stato italiano. Un anniversario in sordina per il basso profilo dell’amministrazione capitolina e la disattenzione della politica nazionale. Oltre che per il periodo di pandemia. FdI al contrario considera questo tema dirimente a livello nazionale. Come dimostrano le tante ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 3 febbraio 2021)150, FdI:più rispetto e autorevolezza internazionale. Piùe più. Lo ha ribadito a più riprese, recentemente, Giorgia Meloni in Parlamento. Tornano a chiederlo oggi, nel giorno dell’importante ricorrenza, gli esponenti di Fratelli d’Italia. Tra loro, capogruppo in Campidoglio di Fdi, Andrea De Priamo, rilancia: «Oggi ricorrono i 150dalla proclamazione dicomedello Stato italiano. Unversario in sordina per il basso profilo dell’amministrazione capitolina e la disattenzione della politica nazionale. Oltre che per il periodo di pandemia. FdI al contrario considera questo tema dirimente a livello nazionale. Come dimostrano le tante ...

