Rdc, Mes, debito pubblico: come la pensa Mario Draghi? (Di mercoledì 3 febbraio 2021) In numerosi interventi del 2020 Mario Draghi ha delineato il suo punto di vista sulle strategie da adottare per uscire dalla crisi globale. Le sue parole raccontano di ripresa a colpi di spesa, debito pubblico e investimenti in diversi settori. Naturalmente europeista, Draghi non è uno dei maggiori sostenitori del Mes. Sul Rdc, che Renzi vorrebbe eliminare, si dice d’accordo. Ecco la visione del neo-eletto presidente del Consiglio su alcuni nodi della politica economica. >> Conte ha già un piano B nel cassetto per non essere dimenticato? La risposta è sì Mario Draghi al governo Da quando Mario Draghi è tornato in Italia, ha mantenuto un profilo basso. Tuttavia, ricorda Paolo Mossetti di Forbes.it, già nell’estate 2020 veniva ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 3 febbraio 2021) In numerosi interventi del 2020ha delineato il suo punto di vista sulle strategie da adottare per uscire dalla crisi globale. Le sue parole raccontano di ripresa a colpi di spesa,e investimenti in diversi settori. Naturalmente europeista,non è uno dei maggiori sostenitori del Mes. Sul Rdc, che Renzi vorrebbe eliminare, si dice d’accordo. Ecco la visione del neo-eletto presidente del Consiglio su alcuni nodi della politica economica. >> Conte ha già un piano B nel cassetto per non essere dimenticato? La risposta è sìal governo Da quandoè tornato in Italia, ha mantenuto un profilo basso. Tuttavia, ricorda Paolo Mossetti di Forbes.it, già nell’estate 2020 veniva ...

stefanofile : @La7tv @meb Con Draghi non vi interessano i contenuti, i programmi? Se Draghi nonprende il MES, non abolisce il RdC, come fate? - filippovalle98 : @THEBEST5353 @Quirinale Ma speriamo di no, prima bisogna che il recovery plan non sia sostituibile e modificabile d… - con_la_J : RT @Godela27: @la_kuzzo Dimostrano serietà! Dimostrano che il voto dei cittadini conta! Ora vediamo se lo stratega chiederà il Mes, l'aboli… - Godela27 : @la_kuzzo Dimostrano serietà! Dimostrano che il voto dei cittadini conta! Ora vediamo se lo stratega chiederà il Me… - Rosyfree74 : RT @RiccardoStracu1: @RenatoDL74 @CremaschiG @potere_alpopolo Ma va' là... Draghi ha da revocare il blocco dei licenziamenti, fare il prest… -