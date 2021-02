Prese di profitto su Novavax dopo volo in Borsa su vaccino Covid (Di mercoledì 3 febbraio 2021) (TeleBorsa) – Si muove al ribasso il titolo Novavax, che esibisce una perdita del 4,52% sui valori precedenti. A pesare sulle azioni sono le Prese di profitto dopo il forte balzo registrato nella seduta di venerdì, 29 gennaio, quando il titolo dell’azienda biotecnologica del Maryland ha guadagnato quasi il 65% in un solo giorno. A fare da assist al rally è stato l’annuncio da parte della società americana di un vaccino anti Covid, efficace all’89,3% che protegge contro la variante inglese del coronavirus. Il vaccino è in grado di offrire una protezione, seppur al 60%, anche contro quella sudafricana. Contro quest’ultima variante si sono rivelati meno efficaci anche i vaccini di Moderna e di Pfizer–BioNTech. Su base settimanale, il trend del titolo è ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Tele) – Si muove al ribasso il titolo, che esibisce una perdita del 4,52% sui valori precedenti. A pesare sulle azioni sono lediil forte balzo registrato nella seduta di venerdì, 29 gennaio, quando il titolo dell’azienda biotecnologica del Maryland ha guadagnato quasi il 65% in un solo giorno. A fare da assist al rally è stato l’annuncio da parte della società americana di unanti, efficace all’89,3% che protegge contro la variante inglese del coronavirus. Ilè in grado di offrire una protezione, seppur al 60%, anche contro quella sudafricana. Contro quest’ultima variante si sono rivelati meno efficaci anche i vaccini di Moderna e di Pfizer–BioNTech. Su base settimanale, il trend del titolo è ...

Si muove al ribasso il titolo Novavax , che esibisce una perdita del 4,52% sui valori precedenti. A pesare sulle azioni sono le prese di profitto dopo il forte balzo registrato nella seduta di venerdì, 29 gennaio , quando il titolo dell'azienda biotecnologica del Maryland ha guadagnato quasi il 65% in un solo giorno . A fare ...

