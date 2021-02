Nella casa del GF VIP 5 tutti sotto shock per la morte del fratello di Dayane Mello (Di mercoledì 3 febbraio 2021) E’ un momento davvero difficile per tutti. Il dolore di Dayane Mello non può essere neppure spiegato ma la concorrente ha deciso di restare, almeno per il momento, Nella casa del Grande fratello VIP 5. tutti i concorrenti sono stati informati dalla stessa Dayane della morte di suo fratello Lucas, e sono ancora sotto choc per la notizia. I ragazzi in casa stanno reagendo in modo diverso e stanno anche cercando di capire cosa fare per aiutare Dayane in questo momento così complicato. Samantha in lacrime in giardino, viene consolata da Maria Teresa Ruta che ricorda anche i suoi dolori e i lutti affrontati, pensando a quanto sta soffrendo in questo momento ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 3 febbraio 2021) E’ un momento davvero difficile per. Il dolore dinon può essere neppure spiegato ma la concorrente ha deciso di restare, almeno per il momento,del GrandeVIP 5.i concorrenti sono stati informati dalla stessadelladi suoLucas, e sono ancorachoc per la notizia. I ragazzi instanno reagendo in modo diverso e stanno anche cercando di capire cosa fare per aiutarein questo momento così complicato. Samantha in lacrime in giardino, viene consolata da Maria Teresa Ruta che ricorda anche i suoi dolori e i lutti affrontati, pensando a quanto sta soffrendo in questo momento ...

