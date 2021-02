Napoli-Atalanta | Colantuono | “Sarà una sfida divertente | critiche eccessive su Gattuso Gomez al Siviglia? Un peccato…”

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Bisogna riportare serenità a, altrimentidifficile raggiungere gli obiettivi. De Laurentiis avrebbe dovuto posticipare a fine campionato le sue riflessioniManca poco al match di andata della seconda semifinale di Coppa Italia che vedrà scendere in campo, l'ex tecnico di Palermo e della squadra orobica, ha parlato ai microfoni del format "Il Sogno Nel Cuore", in onda su Radio 1 Station, analizzando ladi questa sera, di scena al "Diego Armando Maradona". Di seguito le dichiarazioni dell'allenatore."L’, dopo la sconfitta nell’ultima di campionato, la vedo molto bene.sicuramente una partita molto interessante. Il, nonostante le ultime discussioni su, è in fase di ripresa. ...

sscnapoli : ?? | #NapoliAtalanta, i precedenti in Coppa Italia in casa azzurra ?? - sscnapoli : ?? | #NapoliAtalanta sarà diretta dall’arbitro Fabbri ?? - Gazzetta_it : Coppa Italia, #Napoli-#Atalanta: le formazioni ufficiali | La diretta - GoalItalia : Le formazioni ufficiali di #NapoliAtalanta Hysaj e Di Lorenzo esterni di centrocampo ?? - Paroladeltifoso : Napoli-Atalanta: ecco la formazione degli ospiti -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Atalanta

Fabiano Santacroce, ex difensore dele del Parma, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC durante ' Arena Maradona'Intervento a Radio Kiss Kiss, il giornalista Carmine Martino sul nuovo modulo: 'La difesa a tre potrebbe essere un opzione non legata solo all''.Il Napoli dovrebbe scendere in campo con la difesa a 3. Cosa ha spinto Rino Gattuso a cambiare modulo in vista della sfida contro l'Atalanta? Prova a spiegare le ragioni del tecnico del Napoli Massimo ...Tutto pronto per Napoli-Atalanta, sono ufficiali le formazioni dei due allenatori per la semifinale di andata di Coppa Italia Manca poco al fischio d’inizio di Napoli-Atalanta, gara valevole per la se ...