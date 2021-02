Mercati, governo Draghi potrebbe spostare flussi di capitale sull’Italia (Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Teleborsa) – Saranno l’uso dei fondi del Recovery fund e i rapporti con l’Unione europea i due aspetti su cui un governo Draghi porterà più benefici, secondo gli analisti. Se il nuovo governo istituzionale, guidato dall’ex presidente della BCE, trovasse un supporto trasversale in parlamento, i Mercati potrebbero confermare l’euforia mostrata questa mattina in apertura di seduta. “Il nuovo governo dovrebbe innanzitutto operare per un efficace e tempestivo utilizzo dei fondi del Recovery Fund e impostare alcune riforme strutturali per accelerare la traiettoria di crescita del’economia – ha affermato Luigi De Bellis, co-responsabile dell’Ufficio Studi di Equita – La credibilità di Draghi a livello internazionale potrebbe spostare ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Teleborsa) – Saranno l’uso dei fondi del Recovery fund e i rapporti con l’Unione europea i due aspetti su cui unporterà più benefici, secondo gli analisti. Se il nuovoistituzionale, guidato dall’ex presidente della BCE, trovasse un supporto trasversale in parlamento, iro confermare l’euforia mostrata questa mattina in apertura di seduta. “Il nuovodovrebbe innanzitutto operare per un efficace e tempestivo utilizzo dei fondi del Recovery Fund e impostare alcune riforme strutturali per accelerare la traiettoria di crescita del’economia – ha affermato Luigi De Bellis, co-responsabile dell’Ufficio Studi di Equita – La credibilità dia livello internazionale...

