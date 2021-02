Mario Draghi al Colle | diretta | l' incontro con Mattarella alle 12

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Sergiolo ha detto chiaramente ieri sera: 'L'Italia in questo momento delicato ha bisogno di un governo di alto profilo'. Ed è per questo che il presidente della Repubblica ha deciso di ...

Quirinale : Il Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella ha convocato per domani mattina alle 12 al #Quirinale il Professor Mario #Draghi - Quirinale : #Quirinale, il Cons. Giovanni Grasso comunica alla stampa la convocazione del Prof. Mario #Draghi - lorepregliasco : Grasso (portavoce Mattarella): il presidente ha convocato per domattina alle 12 il prof. Mario Draghi - Ilamaiunagioia : Povero Mario Draghi, oggi riceve la croce da portare nei prossimi mesi?? - Consuelo_Motta : Di sicuro uno che a scuola ci è andato. E anche a lavorare. Buon lavoro a Mario Draghi. -

Ultime Notizie dalla rete : Mario Draghi

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato per oggi, 3 febbraio, a mezzogiorno,al Palazzo del Quirinale.Leggi anche >al Colle a mezzogiorno L'incontro tra Sergio Mattarella eera stato fissato ieri sera, dopo il fallimento del mandato esplorativo affidato a Roberto Fico. Nonostante ...LEGGI ANCHE > Renzi fa dimettere le ministre perché «la crisi non si risolve con la popolarità sui social» Apriamo Facebook. Ora, Mario Draghi è un nome piuttosto comune. Gli omonimi dell’ex president ...Roma, 3 febbraio 2021 - In un mondo sempre più social e iperconesso il nuovo premier incaricato Mario Draghi spicca per l'assenza. La sua ombra, da tempo agitata, non ha avatar in rete. Né un profilo ...