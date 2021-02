M5s | Battelli | “Si parla di un governo politico | non è il momento di spaccarsi”

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) “Sidi, non è ildi. In questosiamo in assemblea, ne discuteremo. È una fase nuova e i gruppi la devono affrontare con i tempi necessari”. Lo ha detto Sergio, esponente del Movimento stelle e presidente della commissione Politiche Uendo con i cronisti fuori da Montecitorio L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

infoitinterno : Crisi, Battelli: Conte chiarisca, vuole fare suo partito o leader M5S? - DaSiracusa : RT @giorgiamennuni: M5s,Battelli: “Con Monti c’era austerity, fase Draghi è invece spendere tanto e bene”. Questa la linea “dimaiana” dentr… - giorgiamennuni : M5s,Battelli: “Con Monti c’era austerity, fase Draghi è invece spendere tanto e bene”. Questa la linea “dimaiana” d… - Giornaleditalia : Governo, Battelli (M5S): il punto dirimente è il Recovery Fund - Affaritaliani : Governo, Battelli (M5S): il punto dirimente è il Recovery Fund -

Ultime Notizie dalla rete : M5s Battelli

Il Fatto Quotidiano

18.00 -): 'Vediamo cosa ci propone Draghi' 'Governo politico? Sono d'accordo. Sappiamo cosa ci dirà Draghi? No. E allora credo che dovremmo giocare a carte scoperte e vedere cosa ci ...'In questa fase noi dobbiamo chiudere il prima possibile questa crisi, abbiamo il treno del Recovery Fund, un'operazione unica, che noi non possiamo rallentare'. Lo ha detto Sergio), presidente della commissione Politiche Ue alla Camera. ror/sat/red ©Bisogna ancora vedere se Draghi ha i numeri per la fiducia in Parlamento. Il dibattito è aperto e gli occhi sono puntati soprattutto sul M5s ...(Agenzia Vista) Roma, 03 febbraio 2021 Battelli (M5S): “Si parla di Governo politico, non è il momento di spaccarsi” “Ora c’è una riunione di maggioranza, poi riprendiamo con l’assemblea M5S. i parla ...