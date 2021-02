Lotta a inquinamento: Regione, via bollo su auto nuove sostitutive di euro 0-4 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: 5 minutiSalerno – Al via gli incentivi per il rinnovo del parco automobilistico. La giunta regionale della Campania, il 19 gennaio 2021, ha deliberato di approvare le modalità di attuazione delle disposizioni della Legge Regionale 3 agosto 2020, n. 36 relative alle agevolazioni fiscali collegate. PROVVEDIMENTO – L’art. 5 della Legge Regionale 3 agosto 2020 n. 36 “Disposizioni urgenti in materia di qualità dell’aria” ha introdotto alcune misure di agevolazione fiscale finalizzate alla rottamazione degli autoveicoli “inquinanti” ed al contestuale acquisto in sostituzione autoveicoli elettrici o ibridi. Tali misure prevedono in particolare che le autovetture immatricolate successivamente alla data di entrata in vigore della legge (18/08/2020), acquistate in sostituzione di autovetture ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: 5 minutiSalerno – Al via gli incentivi per il rinnovo del parcomobilistico. La giunta regionale della Campania, il 19 gennaio 2021, ha deliberato di approvare le modalità di attuazione delle disposizioni della Legge Regionale 3 agosto 2020, n. 36 relative alle agevolazioni fiscali collegate. PROVVEDIMENTO – L’art. 5 della Legge Regionale 3 agosto 2020 n. 36 “Disposizioni urgenti in materia di qualità dell’aria” ha introdotto alcune misure di agevolazione fiscale finalizzate alla rottamazione degliveicoli “inquinanti” ed al contestuale acquisto in sostituzioneveicoli elettrici o ibridi. Tali misure prevedono in particolare che levetture immatricolate successivamente alla data di entrata in vigore della legge (18/08/2020), acquistate in sostituzione divetture ...

