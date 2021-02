Lopetegui: “Gomez? Buon esordio. Non era facile dopo un mese senza giocare” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) esordio con il Siviglia per il Papu Gomez. Un’ora di gioco nella sfida di Copa del Rey di ieri sera contro l’Almeria, vinta per 1-0 (gol di Ocampos su assist di Suso). In merito all’ex Atalanta, il tecnico Julen Lopetegui ha dichiarato: “È stato un esordio positivo, credo non sia stato facile per lui dopo un mese e mezzo senza gare ufficiali. Si è allenato un mese con la Primavera e affrontava un quarto di finale, una gara impegnativa e importante contro un’avversaria importante. Già in allenamento faceva capire che stava bene e credo abbia giocato dei minuti interessanti. Ci ha aiutato finché è stato in campo. Può solo che migliorare e guidarci con la sua qualità ed esperienza”. Foto: Marca L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 3 febbraio 2021)con il Siviglia per il Papu. Un’ora di gioco nella sfida di Copa del Rey di ieri sera contro l’Almeria, vinta per 1-0 (gol di Ocampos su assist di Suso). In merito all’ex Atalanta, il tecnico Julenha dichiarato: “È stato unpositivo, credo non sia statoper luiune mezzogare ufficiali. Si è allenato uncon la Primavera e affrontava un quarto di finale, una gara impegnativa e importante contro un’avversaria importante. Già in allenamento faceva capire che stava bene e credo abbia giocato dei minuti interessanti. Ci ha aiutato finché è stato in campo. Può solo che migliorare e guidarci con la sua qualità ed esperienza”. Foto: Marca L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

