LIVE Buducnost-Virtus Bologna 0-0 | EuroCup basket in DIRETTA | a breve si comincia! Emiliani a caccia di un’altra vittoria qualificazione

Leggi su oasport

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAh 18.45 Dopo la partita d’andata, sarà ancora Amedeo della Valle – idealmente – contro Marco Belinelli, chi vincerà il duello? h 18.40 Venti minuti alla palla a due. h 18.35 Squadre in campo per il riscaldamento. h 18.30 Buonasera e benvenuti allatestuale di, partita valida per la quarta giornata della Top 16 dell’di2020-2021. Il programma della partita Buonasera e benvenuti allatestuale di, partita valida per la quarta giornata della Top 16 dell’di2020-2021. Dopo il ...