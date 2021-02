La Pupa e il Secchione e Viceversa: Francesca Cipriani e la polemica nei confronti di Andrea Pucci (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La Pupa e il Secchione e Viceversa è iniziata da poco, infatti domani, giovedì 4 febbraio 2021, andrà in onda la terza puntata di questa nuova edizione. Le prime polemiche non si sono però fatte attendere, Francesca Cipriani si è difatti dimostrata polemica nei confronti del conduttore Andrea Pucci. In particolare la soubrette non ha apprezzato alcune affermazioni del nuovo conduttore dei reality show che va in onda il giovedì sera su Italia 1. Francesca Cipriani e la polemica nei confronti di Pucci Francesca Cipriani non ha per nulla apprezzato le ultime dichiarazioni di Andrea ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Lae ilè iniziata da poco, infatti domani, giovedì 4 febbraio 2021, andrà in onda la terza puntata di questa nuova edizione. Le prime polemiche non si sono però fatte attendere,si è difatti dimostrataneidel conduttore. In particolare la soubrette non ha apprezzato alcune affermazioni del nuovo conduttore dei reality show che va in onda il giovedì sera su Italia 1.e laneidinon ha per nulla apprezzato le ultime dichiarazioni di...

fanpage : L’influencer riesce a essere protagonista in contemporanea al #gfvip, di cui è una dei concorrenti, e su Italia 1,… - Riccardocar1 : Hanno deciso le sorti italiche degli ultimi anni dopo trascorsi trash televisivi Renzi -la ruota della fortuna Sa… - Acmor3 : @AriannaPioli Troveranno qualcuno che ha fatto la pupa e il secchione speriamo che non sbaglino però - mrtnxrt : Sembra brutto da dire ma oramai tiro avanti solo per stasera tutto è possibile, la caserma e la pupa e il secchione - CarloCostelli : RT @Gabriele_P_RM: Elena Bonetti concorrente della Pupa e il secchione. #RenziPretendeCose -