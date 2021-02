La cuoca di Maradona: “Hanno chiesto anche a me di provare a rianimarlo” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ha parlato decisamente poco fino a questo momento Romina Milagros, note come Monona, la cuoca personale di Diego Armando Maradona. Una donna di cui Diego si fidava e che gli è stata accanto fino all’ultimo secondo della sua vita. Dopo il 25 novembre, dopo la morte del Pibe De Oro, non aveva voluto parlare, forse per non ricordare quei momenti per lei dolorosisimi “L’unica cosa che ricordo è stata la conta, che non voglio ricordare. Era ‘1, 2, 3 vai Monona. Non c’era modo di rianimarlo” La donna ha spiegato che avrebbero chiesto anche a lei di fare un tentativo per rianimare Maradona. “C’era l’infermiera e la persona che si occupa della sicurezza, che gli facevano respirazione cardio polmonare. Non è vero, come dicono, che glielo stava facendo la psichiatra, perché lei non sapeva ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ha parlato decisamente poco fino a questo momento Romina Milagros, note come Monona, lapersonale di Diego Armando. Una donna di cui Diego si fidava e che gli è stata accanto fino all’ultimo secondo della sua vita. Dopo il 25 novembre, dopo la morte del Pibe De Oro, non aveva voluto parlare, forse per non ricordare quei momenti per lei dolorosisimi “L’unica cosa che ricordo è stata la conta, che non voglio ricordare. Era ‘1, 2, 3 vai Monona. Non c’era modo di” La donna ha spiegato che avrebberoa lei di fare un tentativo per rianimare. “C’era l’infermiera e la persona che si occupa della sicurezza, che gli facevano respirazione cardio polmonare. Non è vero, come dicono, che glielo stava facendo la psichiatra, perché lei non sapeva ...

