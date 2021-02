“Incidenti in cantiere: ne risponde coordinatore sicurezza, non datore di lavoro” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – “Incidenti in cantiere: ne risponde il coordinatore sicurezza, non il datore di lavoro”. FederCepi Costruzioni di Salerno cita la Cassazione e fa chiarezza su un aspetto non secondario nei casi di infortuni. Chiarezza necessaria soprattutto in una terra che ogni anno paga un tributo altissimo in termini di vite umane perse. FederCepi Costruzioni spiega: “Il coordinatore per la sicurezza è sempre responsabile per gli Incidenti dei lavoratori, anche se questi mettono in pratica una condotta apparentemente imprudente. Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza 2845/2021, intervenuta sul caso di un lavoratore caduto da un ponteggio durante dei lavori sulla facciata e sul balcone di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – “in: neil, non ildi”. FederCepi Costruzioni di Salerno cita la Cassazione e fa chiarezza su un aspetto non secondario nei casi di infortuni. Chiarezza necessaria soprattutto in una terra che ogni anno paga un tributo altissimo in termini di vite umane perse. FederCepi Costruzioni spiega: “Ilper laè sempre responsabile per glidei lavoratori, anche se questi mettono in pratica una condotta apparentemente imprudente. Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza 2845/2021, intervenuta sul caso di un lavoratore caduto da un ponteggio durante dei lavori sulla facciata e sul balcone di ...

