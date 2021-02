Gregoraci, avete notato la frecciata a Verissimo? Isola e voci su Elisa Isoardi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) «Il nuovo andazzo è che io non ti parlo e tu non devi parlarmi. Tu c'hai tenuto a me? No, al personaggio ai tenuto. Tutta questa voglia di essere mia amica ti è venuta ultimamente. Tornassi indietro col cavolo che direi che ti volevo con me alla conduzione del programma Mediaset ‘Adoro'. Hai strumentalizzato il rapporto con me».Il litigio tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi al GFVip continua tant'è che il ragazzo, molto infastidito, ha continuato a sfogarsi con Dayane Mello. La modella brasiliana ha ammesso di non aver gradito alcuni atteggiamenti della coinquilina ed al suo amico ha fatto notare che tanti personaggi qua dentro lo usano proprio perché è uno di concorrenti più forti e più amati dal pubblico a casa. Zorzi si è detto dello stesso avviso: "Tutti mi usano". Ha poi chiesto alla ex amica Salemi di non parlargli piú *** L'artista Simone D'Auria firma con la casa ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) «Il nuovo andazzo è che io non ti parlo e tu non devi parlarmi. Tu c'hai tenuto a me? No, al personaggio ai tenuto. Tutta questa voglia di essere mia amica ti è venuta ultimamente. Tornassi indietro col cavolo che direi che ti volevo con me alla conduzione del programma Mediaset ‘Adoro'. Hai strumentalizzato il rapporto con me».Il litigio tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi al GFVip continua tant'è che il ragazzo, molto infastidito, ha continuato a sfogarsi con Dayane Mello. La modella brasiliana ha ammesso di non aver gradito alcuni atteggiamenti della coinquilina ed al suo amico ha fatto notare che tanti personaggi qua dentro lo usano proprio perché è uno di concorrenti più forti e più amati dal pubblico a casa. Zorzi si è detto dello stesso avviso: "Tutti mi usano". Ha poi chiesto alla ex amica Salemi di non parlargli piú *** L'artista Simone D'Auria firma con la casa ...

Jacopo789 : @TRexy73652988 @Betty36174919 Ma non è una gara...era giusto per farci un'idea...ho sentito tanto dire che voi Greg… - gregoraci_stan : Praticamente Gloria e Pier hanno detto che loro non sono felici per colpa degli altri (Tommy e Dayane). Poveri babb… - FrishSergio : Ma zelletta non era l'amicone di Matilde che le stava sempre appiccato al culo, sempre detto che si lega ai più for… -