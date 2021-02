Governo, look istituzionale per Draghi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Adnkronos) - Un po' emozionato, ma la voce decisa. Mario Draghi si presenta così davanti a stampa e tv nel Salone delle feste del Quirinale per annunciare di aver accettato dal capo dello Stato, Sergio Mattarella, l'incarico a formare un nuovo Governo dopo il fallimento delle trattative per un Conte ter con dentro Italia Viva. look rigorosamente istituzionale per l'ex presidente della Bce: completo scuro, blu notte, camicia bianca con collo alla francese e cravatta azzurra senza pochette nel taschino né pin sul bavero della giacca. Mascherina Fp2 al viso per il Covid, Draghi la toglie solo per iniziare a parlare. Finito il breve speech, l'ex governatore di Bankitalia sta per andar via senza prendere il dispositivo di protezione: si ferma, raccoglie la mascherina dal leggio, si scusa per la ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Adnkronos) - Un po' emozionato, ma la voce decisa. Mariosi presenta così davanti a stampa e tv nel Salone delle feste del Quirinale per annunciare di aver accettato dal capo dello Stato, Sergio Mattarella, l'incarico a formare un nuovodopo il fallimento delle trattative per un Conte ter con dentro Italia Viva.rigorosamenteper l'ex presidente della Bce: completo scuro, blu notte, camicia bianca con collo alla francese e cravatta azzurra senza pochette nel taschino né pin sul bavero della giacca. Mascherina Fp2 al viso per il Covid,la toglie solo per iniziare a parlare. Finito il breve speech, l'ex governatore di Bankitalia sta per andar via senza prendere il dispositivo di protezione: si ferma, raccoglie la mascherina dal leggio, si scusa per la ...

TV7Benevento : Governo, look istituzionale per Draghi... - Adnkronos : #Governo, look istituzionale per #Draghi - Tele_Nicosia : Governo, look istituzionale per Draghi - fraluca_pac : @lucianoghelfi Bhe in due ore risolvono di sicuro, o dopo 18 mesi al governo insieme, 5 giorni di consultazioni, qu… - lellone_ : RT @Kotiomkin: “Conte non ha dignità”. Parole dure della Meloni, già Ministro nel IV Governo Bunga Bunga. [@Look_A_Tram ] #Meloni #Governo… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo look Crisi governo, Draghi accetta incarico: le news di oggi

... Sergio Mattarella, l'incarico a formare un nuovo governo dopo il fallimento delle trattative per un Conte ter con dentro Italia Viva. Look rigorosamente istituzionale per l'ex presidente della Bce: ...

La sobrietà elegante di Serena Cappello, moglie di Mario Draghi

...al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per formare un nuovo governo. Le ... In casa porta i pantaloni? Un approccio no brand, fine ed elegante caratterizza i look di Serena ...

Governo, look istituzionale per Draghi Adnkronos Governo, look istituzionale per Draghi

(Adnkronos) - Un po' emozionato, ma la voce decisa. Mario Draghi si presenta così davanti a stampa e tv nel Salone delle feste del Quirinale per annunciare di aver accettato dal capo dello Stato, Serg ...

Governo, Draghi accetta incarico con riserva: "Vincere la pandemia e rilanciare il Paese. Fiducioso emerga unità"

Oltre un'ora di colloquio tra il presidente della Repubblica e Mario Draghi . L'ex numero uno della Bce è arrivato al Quirinale ...

... Sergio Mattarella, l'incarico a formare un nuovodopo il fallimento delle trattative per un Conte ter con dentro Italia Viva.rigorosamente istituzionale per l'ex presidente della Bce: ......al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per formare un nuovo. Le ... In casa porta i pantaloni? Un approccio no brand, fine ed elegante caratterizza idi Serena ...(Adnkronos) - Un po' emozionato, ma la voce decisa. Mario Draghi si presenta così davanti a stampa e tv nel Salone delle feste del Quirinale per annunciare di aver accettato dal capo dello Stato, Serg ...Oltre un'ora di colloquio tra il presidente della Repubblica e Mario Draghi . L'ex numero uno della Bce è arrivato al Quirinale ...