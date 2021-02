Governo Draghi, Di Battista ai 5S: “Non cedete, vogliono indebolire Movimento” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) “Le pressioni saranno fortissime. Vi accuseranno di tutto. Di essere artefici dello spread. Di irresponsabilità. Di blasfemia perché davanti all’Apostolo Draghi non vi siete genuflessi. Voi non cedete. Questa ‘manovra’ è stata pensata ad hoc per indebolire il Movimento e plasmare il Recovery ad immagine e somiglianza di Confindustria. Non cedete. Dovranno farcela con le loro forze, non con il nostro avallo”. È l’appello rivolto ai parlamentari del Movimento 5 Stelle da Alessandro Di Battista in un post su Facebook. “La linea – prosegue Di Battista – era chiara ed era sostenuta dalla maggior parte degli italiani: Sì Conte Presidente del Consiglio e NO Renzi al Governo. Qualsiasi sostegno (diretto, indiretto o mascherato) ad un ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 3 febbraio 2021) “Le pressioni saranno fortissime. Vi accuseranno di tutto. Di essere artefici dello spread. Di irresponsabilità. Di blasfemia perché davanti all’Apostolonon vi siete genuflessi. Voi non. Questa ‘manovra’ è stata pensata ad hoc perile plasmare il Recovery ad immagine e somiglianza di Confindustria. Non. Dovranno farcela con le loro forze, non con il nostro avallo”. È l’appello rivolto ai parlamentari del5 Stelle da Alessandro Diin un post su Facebook. “La linea – prosegue Di– era chiara ed era sostenuta dalla maggior parte degli italiani: Sì Conte Presidente del Consiglio e NO Renzi al. Qualsiasi sostegno (diretto, indiretto o mascherato) ad un ...

