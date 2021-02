Governo: Draghi, ‘con risorse Ue possiamo fare molto’ (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb. (Adnkronos) – “Vincere la pandemia, completare la campagna vaccinale, offrire risposte ai problemi quotidiani dei cittadini, rilanciare il Paese sono le sfide che ci confrontano. Abbiamo a disposizione le risorse straordinarie dell’Unione europea, abbiamo l’opportunità di fare molto per il nostro Paese, con uno sguardo attento alle giovani generazioni e al rafforzamento della coesione sociale”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi, dopo il colloquio con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb. (Adnkronos) – “Vincere la pandemia, completare la campagna vaccinale, offrire risposte ai problemi quotidiani dei cittadini, rilanciare il Paese sono le sfide che ci confrontano. Abbiamo a disposizione lestraordinarie dell’Unione europea, abbiamo l’opportunità dimolto per il nostro Paese, con uno sguardo attento alle giovani generazioni e al rafforzamento della coesione sociale”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio incaricato, Mario, dopo il colloquio con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L'articolo CalcioWeb.

