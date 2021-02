Governo | De Luca | ' fiducia a Draghi da Pd-M5s e Leu | ci siano sia tecnici che politici'

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb (Adnkronos) - "Ci auguriamo dunque che in Parlamento, partendo dall'alleanza tra PD, M5S e Leu, una solida maggioranza di forze politiche con una chiara ispirazione europeista possa raccogliere l'invito del Presidente della Repubblica e convergere, con unità e responsabilità, per assicurare stabilità al Paese votando laad un". Lo dice Piero De, deputato del Pd. "Un Esecutivo autorevole composto auspicabilmente da figure, tecniche e politiche, di alto profilo. Non possiamo permetterci oggi salti nel vuoto, davvero pericolosi per il presente e il futuro dell'Italia”, aggiunge il capogruppo in commissione Politiche Ue di Montecitorio.

...ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la formazione di un nuovo. ... oltre a Draghi e Magalli, vantava tra i suoi allievi, in quegli anni, ancheCordero di ......comunali che rappresentano un modello di buon, da quella attuale del sindaco Mariano Calamita a quelle che l'hanno preceduta guidate da Osvaldo Messi, il capogruppo leghistaBuldorini, ...L’applauso “spontaneo” per l’uscita di scena di Conte rischia di essere ricordato come l’ultimo momento di unità del centrodestra. Il vertice negli uffici di Montecitorio sull’”opzione Draghi” non sci ...Il Prefetto Spena convoca, su tavoli separati, Maggio, Lissa e quattro capigruppo in rappresentanza delle opposizioni. Continua lo scontro sulla posizione di Montanile La questione Commissioni arriva ...