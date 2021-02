Golden Globe 2021, tutte le nomination (commentate) (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Con le nomination ai Golden Globe 2021 si apre ufficialmente la cosiddetta «awards season», quest'anno decisamente particolare, quantomeno posticipata rispetto al calendario abituale, a causa della pandemia. La cerimonia dei premi dei Globi d'Oro si terrà il prossimo 28 febbraio, condotta da Tina Fey e Amy Poehler, che condurranno rispettivamente da New York e Los Angeles. Intanto, mercoledì 3 febbraio sono state annunciate le nomination durante il Today show della NBC: a leggere le candidature ai Golden Globe 2021 per quel che riguarda le produzioni tv ci ha pensato Sarah Jessica Parker (star della serie Sex and The City), mentre le categorie del cinema sono state annunciate da Taraji P. Henson. Golden Globe ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Con leaisi apre ufficialmente la cosiddetta «awards season», quest'anno decisamente particolare, quantomeno posticipata rispetto al calendario abituale, a causa della pandemia. La cerimonia dei premi dei Globi d'Oro si terrà il prossimo 28 febbraio, condotta da Tina Fey e Amy Poehler, che condurranno rispettivamente da New York e Los Angeles. Intanto, mercoledì 3 febbraio sono state annunciate ledurante il Today show della NBC: a leggere le candidature aiper quel che riguarda le produzioni tv ci ha pensato Sarah Jessica Parker (star della serie Sex and The City), mentre le categorie del cinema sono state annunciate da Taraji P. Henson....

