Draghi a colloquio con Mattarella per l’incarico Renzi | è il momento dei costruttori M5s spaccato Maggioranza da costruire

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) L'ex presidente della Bce è al Quirinale acon il Presidente della Repubblica, Sergio, il quale gli affiderà l'incarico di costituire un nuovo esecutivo.. La cartagiocata dal capo dello Stato dopo il nulla di fatto dell'esploratore' Roberto Fico è l'ultima prima della deriva elettorale, ma scuote la politica. Nel M5s si adombra la possibilità di una spaccatura interna. Per Meloni «è meglio il voto», Salvini avverte: «No pregiudizi suma orizzonte è voto». Apre Forza Italia, che ricorda la “stima antica” tra Berlusconi e l'ex presidente della Bce.plaude a. Zingaretti attacca Iv e dichiara che il Pd è «pronto al confronto per il bene del Paese»

Marioè giunto al Quirinale intorno alle 12 per uncon il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella che gli conferirà l'incarico per la formazione di un nuovo governo. 3 febbraio 2021Ore 12.04 L'ex presidente della Bce Marioè giunto al Quirinale ed è acon il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ore 11.59 "Marioha un profilo inattaccabile, ...ROMA. – C’è attesa per le prime parole che Mario Draghi pronuncerà al termine del colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’ex numero uno della Bce è salito al Quirinale intorn ...Gli investitori vedono nell'incarico a Draghi una buona soluzione. Ecco spiegato il rialzo della borsa e l'abbassamento dello spread.