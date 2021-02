Dal caso Savona a Draghi | perché la «saggezza di Mattarella» è uno scherzo che non fa ridere

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb – Nella politica italiana – in cui tutto si può dissacrare, in cui ogni auctoritas è saltata – è rimasto un unico dogma intangibile: ladel capo dello Stato. Meglio ancora se scritto tutto attaccato: la--del-capo-dello-Stato. Non ha importanza chi sia di volta in volta il presidente della Repubblica. Nel momento in cui assurge al Colle, anche l’individuo più ripugnante viene rivestito di un’aura magica, quasi mistica, addirittura sacrale. E, ovviamente, nemmeno Sergiofa eccezione in questa sorta di monoteismo quirinalizio. Durante questa patetica crisi di governo, infatti, non c’è un solo politico italiano che non abbia pronunciato la fatidica formula: «Ci rimettiamo alladi». Manco fosse la pizia di Delfi. Una vita da monarca In ...