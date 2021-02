Covid, Varese: scoperto primo caso di variante sudafricana (Di mercoledì 3 febbraio 2021) E' in corso di valutazione presso l'Ospedale di Varese dell'Asst Sette Laghi il primo caso di variante sudafricana di Sars-Cov-2, a oggi, osservato in Italia Leggi su firenzepost (Di mercoledì 3 febbraio 2021) E' in corso di valutazione presso l'Ospedale didell'Asst Sette Laghi ildidi Sars-Cov-2, a oggi, osservato in Italia

