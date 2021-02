Covid Puglia, 1.044 contagi e 46 morti: bollettino (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Sono 1.044 i contagi da coronavirus in Puglia resi noti oggi sulla base di 10.793 test. Da ieri, secondo il bollettino della regione, sono stati registrati 46 morti: 12 in provincia di Bari, 14 in provincia Bat, 2 in provincia di Brindisi, 4 in provincia di Foggia, 8 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto. In Puglia dall’inizio della pandemia i decessi sono stati 3.300. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.336.292 test. Sono 70.194 i pazienti guariti, 985 in più di ieri quando erano 69.209. Tornano a salire leggermente i casi attualmente positivi, a 51.715. Ieri erano 51.702. Calano i ricoverati a 1.584 mentre ieri erano 1.602. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 125.209, così suddivisi: 47.618 nella provincia di Bari; 13.825 ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Sono 1.044 ida coronavirus inresi noti oggi sulla base di 10.793 test. Da ieri, secondo ildella regione, sono stati registrati 46: 12 in provincia di Bari, 14 in provincia Bat, 2 in provincia di Brindisi, 4 in provincia di Foggia, 8 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto. Indall’inizio della pandemia i decessi sono stati 3.300. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.336.292 test. Sono 70.194 i pazienti guariti, 985 in più di ieri quando erano 69.209. Tornano a salire leggermente i casi attualmente positivi, a 51.715. Ieri erano 51.702. Calano i ricoverati a 1.584 mentre ieri erano 1.602. Il totale dei casi positiviinè di 125.209, così suddivisi: 47.618 nella provincia di Bari; 13.825 ...

