Così l'asse Colle-Vaticano ha scaricato Conte per Draghi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Francesco Boezi Nell'estate del 2020, il Papa nomina Mario Draghi membro ordinario di una Pontificia Accademia. Mossa che si rivela importante anche per comprnedere il sostegno dell'asse tra Quirinale e Vaticano Si dice spesso che la Chiesa ragiona in termini di millenni e non di secoli. La lungimiranza è una dote del Vaticano per pacifica ammissione. Papa Francesco, nel luglio del 2020, ha nominato Mario Draghi presso l'Accademia delle Scienze Sociali della Santa Sede. Erano tempi non sospetti, per quanto il nome dell'ex presidente della Bce venisse messo sul tavolo dei possibili leader istituzionali da parecchio. Bergoglio ha anticipato quello che sarebbe successo dopo circa sei mesi nello scenario politico italiano? Di sicuro, il Papa ha optato all'epoa per una mossa che prova quanto ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Francesco Boezi Nell'estate del 2020, il Papa nomina Mariomembro ordinario di una Pontificia Accademia. Mossa che si rivela importante anche per comprnedere il sostegno dell'tra Quirinale eSi dice spesso che la Chiesa ragiona in termini di millenni e non di secoli. La lungimiranza è una dote delper pacifica ammissione. Papa Francesco, nel luglio del 2020, ha nominato Mariopresso l'Accademia delle Scienze Sociali della Santa Sede. Erano tempi non sospetti, per quanto il nome dell'ex presidente della Bce venisse messo sul tavolo dei possibili leader istituzionali da parecchio. Bergoglio ha anticipato quello che sarebbe successo dopo circa sei mesi nello scenario politico italiano? Di sicuro, il Papa ha optato all'epoa per una mossa che prova quanto ...

Maryl07400817 : @andiamoviaora @IngMLC @matteosalvinimi @GiorgiaMeloni Mattarella NON CI FARÀ VOTARE..se han giocato l'asse di cuor… - CapitanoNemo : @PivaEdoardo se è cosi bisogna amettere che qualcosa di buono ha portato la vigliaccata di renzi e il deus ex machi… - dragenric : @La7tv @TeresaBellanova @myrtamerlino 'La giustizia è un campo minato per il governo: così l’asse Renzi-Salvini met… - Mohsa491 : @matteorenzi 'La giustizia è un campo minato per il governo: così l’asse Renzi-Salvini mette nel mirino le riforme… - eizaghi : @Libero_official Probabile così @FratellidItalia guadagnerà ulteriormente ed in futuro l’asse sarà Lega/forza Italia (Renzi) -

Ultime Notizie dalla rete : Così asse Governo, la diretta - Draghi: 'Con rispetto mi rivolgerò al Parlamento. Fiducioso che dal confronto con i partiti e le parti sociali emerga ...

... che ha certificato l'affondamento della maggioranza formata dall'asse centrosinistra - M5s. Ora i ... Così Luigi Di Maio durante l'assemblea M5S. 18.45 - Di Maio: 'Nessuno pensi di dividerci' '...

Giornata per la vita, il messaggio dei vescovi

L'asse che unisce la libertà e la vita è la responsabilità. Essa è la misura, anzi il laboratorio ... Così potremo accogliere con gioia 'ogni vita umana, unica e irripetibile, che vale per se stessa, ...

Ristoranti, la lettera degli chef stellati al governo per salvarli Corriere della Sera ... che ha certificato l'affondamento della maggioranza formata dall'centrosinistra - M5s. Ora i ...Luigi Di Maio durante l'assemblea M5S. 18.45 - Di Maio: 'Nessuno pensi di dividerci' '...L'che unisce la libertà e la vita è la responsabilità. Essa è la misura, anzi il laboratorio ...potremo accogliere con gioia 'ogni vita umana, unica e irripetibile, che vale per se stessa, ...