“Chiusura immediata del programma” GF Vip | c’è la denuncia | il colpo è durissimo

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Si apre così la nota diffusa dal Coordinamento delle Associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori (Codacons): “Da Signorini grave leggerezza in tema di violenza sulle donne. Trasmissione va chiusa e Mediaset adotti provvedimenti”. Un comunicato stampa, che non si è espresso inchiodando solo la frase sessista che Alfonso Signorini ha rivolto ad Elisabetta Gregoraci. Il comunicato stampa di Codacons è stato indirizzato all’intero reality di Canale 5, un messaggio diretto a Biscione che, a sentire l’ente, non deve tenere solo agli incassi pubblicitari: “Deve elevare la qualità dei suoi contenuti, cancellando dal palinsesto programmi diseducativi e pericolosi come il Gf Vip”. Ma non è tutto. (Continua dopo le foto) Le parole del Codacons in merito al Grande Fratello Vip: “Il Codaconsl’ennesimo caso di sessismo durante il ...