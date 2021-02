(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Non c’è pace per gliche, nonostante le contromisure per contenere il-19, si trovano quotidianamente a dover fare i conti con degli imprevisti. Attraverso un comunicato è stato infatti reso noto che unaè risultataal-19. Fin qui nulla di strano se non fosse che l’individuo lavori al Grand Hyatt Hotel, albergo dove alloggiano molti. Lain questione si è recata al lavoro fino al 29 gennaio, prima di sviluppare i sintomi e contrarre ufficialmente il virus il 2 febbraio. Tutti i, il loro staff e gli arbitri che alloggiavano al Grand Hyatt Hotel sono stati contattati. Dovranno mettersi immediatamente in isolamento e successivamente essere ...

sportface2016 : #AustralianOpen 2021, positiva al #Covid19 una persona che lavora nell’hotel dei giocatori - LumsaNews : Roger #Federer sarà il grande assente degli #AustralianOpen2021 . Articolo di @PalmucciAgnese . #Lumsanews - Tenniscircus : Serena Williams, agli Australian Open con sempre lo stesso sogno - - aylaf__ : RT @sportface2016: Sorteggio tabelloni principali #AustralianOpen 2021: data, orario e diretta tv - sportface2016 : Sorteggio tabelloni principali #AustralianOpen 2021: data, orario e diretta tv -

Ultime Notizie dalla rete : Australian Open

... Great Ocean RoadStefano Travaglia batte in rimonta Sam Querrey: 3 su 3 Italia 3 ORE FA Continua l'intervista di Sinner che parla di questo suo inizio di stagione in vista dell':...Era il primo incontro che il 26enne di Sanremo disputava dopo 14 giorni di quarantena, ora si allenerà in vista dell', in programma da lunedì 8 febbraio.MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Buona la prima per Grigor Dimitrov e Felix Auger-Aliassime al "Murray River Open", uno dei due tornei Atp 250 (montepremi da 320.775 dollari) in corso sul cemento d ...Australian Open 2021, positiva al Covid-19 una persona che lavora nell'hotel dei giocatori. Isolamento e test immediato per tutte le persone coinvolte.