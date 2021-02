Anticorpi monoclonali: si aspetta ancora. Dall’Aifa oggi il possibile sì, tra costi e varianti saranno davvero la svolta? (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Solo dieci giorni fa il presidente dell’Agenzia italiana del farmaco aveva annunciato il via libera alla sperimentazione degli Anticorpi monoclonali, la nuova possibile frontiera di cura per la Covid-19. Ieri 2 febbraio la riunione convocata in misura straordinaria dalla Commissione tecnica scientifica dell’ente regolatore aveva fatto pensare all’arrivo di un via libera per l’uso d’emergenza: il percorso sperimentale cioè sarebbe iniziato e andato avanti con il farmaco però pronto a essere già utilizzato sul campo. Era successo anche nel caso dei primi candidati vaccini, autorizzati in uso d’emergenza da Paesi come Usa e Regno Unito, che avevano così battuto sul tempo tutti gli altri. «Si terrà una riunione straordinaria per discutere sugli Anticorpi monoclonali e per valutare un’autorizzazione ... Leggi su open.online (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Solo dieci giorni fa il presidente dell’Agenzia italiana del farmaco aveva annunciato il via libera alla sperimentazione degli, la nuovafrontiera di cura per la Covid-19. Ieri 2 febbraio la riunione convocata in misura straordinaria dalla Commissione tecnica scientifica dell’ente regolatore aveva fatto pensare all’arrivo di un via libera per l’uso d’emergenza: il percorso sperimentale cioè sarebbe iniziato e andato avanti con il farmaco però pronto a essere già utilizzato sul campo. Era successo anche nel caso dei primi candidati vaccini, autorizzati in uso d’emergenza da Paesi come Usa e Regno Unito, che avevano così battuto sul tempo tutti gli altri. «Si terrà una riunione straordinaria per discutere suglie per valutare un’autorizzazione ...

