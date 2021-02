VIDEO Italia-Austria 2-1 ATP Cup: highlights e sintesi. Berrettini che show! Battuto Thiem! (Di martedì 2 febbraio 2021) Questa notte l’Italia ha esordito con una vittoria in ATP Cup. Lo ha fatto battendo l’Austria per 2-1, a seguito del successo di Dennis Novak su Fabio Fognini e dei successivi trionfi di Matteo Berrettini su Dominic Thiem e dei due azzurri citati sugli ugualmente citati Austriaci nel doppio. Fognini è stato surclassato, anche in termini di forma, da Novak nel loro incontro, salvo poi rifarsi con grande brillantezza in doppio, che lo ha visto protagonista assieme a Berrettini di una vittoria e soprattutto di una più che buona intesa. Proprio il romano ha disputato un match maiuscolo contro Thiem. E’ vero che anche l’Austriaco deve ancora carburare, ma è ugualmente vero che l’azzurro ha disputato una prova maiuscola, come non se ne vedevano da un po’ di tempo. Stanotte, contro la ... Leggi su oasport (Di martedì 2 febbraio 2021) Questa notte l’ha esordito con una vittoria in ATP Cup. Lo ha fatto battendo l’per 2-1, a seguito del successo di Dennis Novak su Fabio Fognini e dei successivi trionfi di Matteosu Dominic Thiem e dei due azzurri citati sugli ugualmente citatici nel doppio. Fognini è stato surclassato, anche in termini di forma, da Novak nel loro incontro, salvo poi rifarsi con grande brillantezza in doppio, che lo ha visto protagonista assieme adi una vittoria e soprattutto di una più che buona intesa. Proprio il romano ha disputato un match maiuscolo contro Thiem. E’ vero che anche l’co deve ancora carburare, ma è ugualmente vero che l’azzurro ha disputato una prova maiuscola, come non se ne vedevano da un po’ di tempo. Stanotte, contro la ...

SamiKhedira : Cari Juventini, vorrei ringraziarvi di tutto cuore! È stato un periodo incredibilmente bello e soprattutto di succe… - fattoquotidiano : 'La verità è che Renzi è una persona educata...', l'amara ironia di Paolo Hendel sul viaggio del leader di Italia v… - ItaliaViva : La posizione di Italia Viva è chiara: mettiamo nero su bianco le cose da fare per garantire all'Italia un governo s… - ClaudioSeganti1 : RT @RadioSavana: Conte ha devastato l'Italia. Lo sconforto di un giovane: 'Non ce la faccio più, chiudo l'attività. Non ho più soldi, non s… - nderi_j : RT @SamiKhedira: Cari Juventini, vorrei ringraziarvi di tutto cuore! È stato un periodo incredibilmente bello e soprattutto di successo. Co… -