Vaccini, l’assessora Moratti: “Distribuire le dosi in base ai target e non alla popolazione” (Di martedì 2 febbraio 2021) La Regione Lombardia chiede la revisione del criterio di distribuzione dei Vaccini anti-Covid, da quello della popolazione a quello dei target. Ad annunciarlo è stata l’assessore al Welfare e vicepresidente Letizia Moratti, intervenuta oggi in Consiglio regionale, intendendo con “target” l’obiettivo di vaccinazioni da raggiungere per coprire fasce più a rischio. “Abbiamo dei punti da chiarire con il Governo. Nella prima fase i criteri di distribuzione dei Vaccini erano sulla base dei target, poi a seguito delle richieste di alcune Regioni, non tutte, si è passati a quello della popolazione“, ha detto Moratti. “Questo criterio non ci soddisfa e non soddisfa la maggior parte delle Regioni, perché potremmo trovarci con ... Leggi su tpi (Di martedì 2 febbraio 2021) La Regione Lombardia chiede la revisione del criterio di distribuzione deianti-Covid, da quello dellaa quello dei. Ad annunciarlo è stata l’assessore al Welfare e vicepresidente Letizia, intervenuta oggi in Consiglio regionale, intendendo con “” l’obiettivo di vaccinazioni da raggiungere per coprire fasce più a rischio. “Abbiamo dei punti da chiarire con il Governo. Nella prima fase i criteri di distribuzione deierano sulladei, poi a seguito delle richieste di alcune Regioni, non tutte, si è passati a quello della“, ha detto. “Questo criterio non ci soddisfa e non soddisfa la maggior parte delle Regioni, perché potremmo trovarci con ...

Notiziedi_it : Vaccini, l’assessora Moratti: “Dal 24 febbraio somministrazione agli over 80” - PES_PoA : RT @UilMilanoLombar: Vaccini in Lombardia. Il servizio di #sindacatotv alla vigilia dell'incontro delle parti sociali con l'assessora @Leti… - repubblica : Vaccini, l'assessora Moratti: 'Dal 24 febbraio somministrazione agli over 80' - StraNotizie : Vaccini, l'assessora Moratti: 'Dal 24 febbraio somministrazione agli over 80' - cronaca_news : Vaccini, l'assessora Moratti: 'Dal 24 febbraio somministrazione agli over 80' -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini l’assessora Moratti: «Ripartizione dei vaccini anche in base al Pil». Speranza: «La salute non è un privilegio di chi ha... Corriere della Sera